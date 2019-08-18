Футбол
Кавани договорился с «Интер Майами» о трехлетнем контрактеСоветский спорт 02:11
По информации журналиста, Кавани подписал выгодный трехлетний контракт и станет главной звездой американской команды в сезоне-2020/21. Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет, чтобы бывший главный тренер Милана Дженарро Гаттузо стал первым главным тренером Интер Майами.
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Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Другой Спутник – неизвестный автомобиль из СССР
Опытную микролитражку СМЗ-НАМИ‑086 Спутник разработали в 1960‑е годы и предназначали для инвалидов.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено 16 августа в 11:36
Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах
Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
В Петербурге для томатной битвы заготовили 20 тонн помидоров
Участники первого феста устроят битву помидорами. Как рассказали организаторы действа, к празднику уже подготовили 20 тонн помидоров.
Обновлено в 02:57
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Футбол
Вела установил рекорд по числу результативных действий в сезоне МЛС
39 результативных действий по системе «гол+пас» позволили Веле стать рекордсменом МЛС.
Обновлено в 02:26
Путешествия
Где россияне чаще всего заводят курортные романы
Обновлено 15 августа в 05:51
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Обновлено 16 августа в 10:23
Авто
Экономим топливо с помощью воздуха – как это?
Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону.
Обновлено в 01:07
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Экономика
Сколько зарабатывали министры в СССР?
Писали, что средняя зарплата министра в России отличается от средней по стране раз в 15.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35