Футбол

Кавани договорился с «Интер Майами» о трехлетнем контрактеСоветский спорт 02:11

По информации журналиста, Кавани подписал выгодный трехлетний контракт и станет главной звездой американской команды в сезоне-2020/21. Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет, чтобы бывший главный тренер Милана Дженарро Гаттузо стал первым главным тренером Интер Майами.
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Кавани договорился с «Интер Майами» о трехлетнем контракте

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