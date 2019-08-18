Футбол
Кавани договорился о контракте с клубом БекхэмаЧемпионат 02:23
«Майами» начнёт выступать в MLS со следующего сезона. Кавани, скорее всего, сначала доработает контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2020 года, после чего присоединится к клубу Бекхэма в середине кампании. Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
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«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничью
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