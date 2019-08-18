«Майами» начнёт выступать в MLS со следующего сезона. Кавани, скорее всего, сначала доработает контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2020 года, после чего присоединится к клубу Бекхэма в середине кампании. Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года.

Кавани договорился о контракте с клубом Бекхэма

Энергетика Американские санкции принесли России $1 млрд Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы вырос спрос на нефть из России, это позволило российским экспортерам в период с ноября по июль дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в США В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Авто Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.

Происшествия Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть Ранее News.ru писал, что два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Общество В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.

Происшествия Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321 Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Футбол «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничью Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче первого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке».

Армия и оружие National Interest оценил развитие российского флота В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".

Теннис Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.

Футбол Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле.

Происшествия Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как и американское, так и израильское гражданство.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.