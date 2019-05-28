Футбол

Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»Чемпионат 03:28

4 фото
«Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кавани дал согласие на переход в мадридский «Атлетико», пишут СМИ

РИА Новости04:30

СМИ: Кавани отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс04:52

СМИ: Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Sportbox.RU02:08

Кавани решил перейти в «Атлетико»

Евро-футбол.ру03:19

Кавани согласился перейти в «Атлетико»

Soccer.ru02:24

СМИ: Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Матч ТВ02:08

Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Чемпионат03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

Обновлено в 05:45
Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Политика

Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика

Пётр Порошенко согласился стать спонсором Олега Ляшко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко согласился стать спонсором политика Олега Ляшко и его Радикальной партии.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Музыка

Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину

Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Футбол

«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Культура

Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России

Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки

В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты

Asus представила ноутбук Asus ZenBook Pro с двумя 4K-экранами

Asus представила свой новый флагманский ноутбук ZenBook Pro Duo.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Ранее стало известно, что Opel будет продавать в стране кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах

Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Космос

Астрономы-любители заметили изменения на Большом Красном пятне Юпитера

Недавно астрономы-любители рассматривали новые образования: лопасти и хлопья, отлетающие от Большого красного пятна.
Обновлено 25 мая в 08:07
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан

В ходе визита Шойгу запланировано также посещение 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает МИД.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Наука

Делигнифицированная древесина может помочь охладить здания

Обновлено вчера в 12:34
Хоккей

Тарасенко: «Сент-Луис» погубили ненужные удаления в матче с «Бостоном»

Обновлено в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдинсон Кавани
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» и национальной сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное