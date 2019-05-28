Футбол
Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»Чемпионат 03:28
«Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.
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В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
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Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
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Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
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На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
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Обновлено вчера в 22:16
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Авто
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Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
В ходе визита Шойгу запланировано также посещение 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает МИД.
Обновлено вчера в 17:51
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Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Делигнифицированная древесина может помочь охладить здания
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