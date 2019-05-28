Футбол

Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»Чемпионат 03:28

3 фото
«Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кавани дал согласие на переход в мадридский «Атлетико», пишут СМИ

РИА Новости04:30

СМИ: Кавани отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс04:52

СМИ: Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Матч ТВ02:08

Кавани решил перейти в «Атлетико»

Евро-футбол.ру03:19

Кавани согласился перейти в «Атлетико»

Soccer.ru02:24

Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Чемпионат03:28

СМИ: Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Sportbox.RU02:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено вчера в 03:51
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

В Великобритании постоянно чихающий кот Эллиот не может найти хозяев

В Британии кот по кличке Эллиот долгое время не может найти себе хозяев.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Наука

В Австралии нашли грибы, выделяющие золото

Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Asus представила ноутбук Asus ZenBook Pro с двумя 4K-экранами

Asus представила свой новый флагманский ноутбук ZenBook Pro Duo.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

ВКС России получат 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года

Воздушно-космические силы России планируют принять на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года.
Обновлено в 02:22
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Экономика

В России магазины обяжут принимать бутылки

Пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут запустить уже в этом году, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:55
Наука

Обезьяны путем призывов предупреждают своих сородичей об опасности

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения

Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Экономика

Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России

Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
Обновлено в 01:45
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Общество

Девочку из Перми отстранили от занятий из-за отказа делать манту

Родители Мирославы Пятуниной отказались от анализа реакции Манту и прошли современный т-спот.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдинсон Кавани
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» и национальной сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное