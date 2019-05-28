Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»Чемпионат 03:28

«Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.

Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

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