Футбол
Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»Чемпионат 03:28
«Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.
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Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
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Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Украина провела «масштабные» учения в Азовском море
Обновлено в 02:41
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
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Музыка
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Обновлено вчера в 20:44
Общество
В Великобритании постоянно чихающий кот Эллиот не может найти хозяев
В Британии кот по кличке Эллиот долгое время не может найти себе хозяев.
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Общество
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Наука
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
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В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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Футбол
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Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Asus представила ноутбук Asus ZenBook Pro с двумя 4K-экранами
Asus представила свой новый флагманский ноутбук ZenBook Pro Duo.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети
Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
ВКС России получат 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года
Воздушно-космические силы России планируют принять на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года.
Обновлено в 02:22
Энергетика
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Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:12
Экономика
В России магазины обяжут принимать бутылки
Пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут запустить уже в этом году, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:55
Наука
Обезьяны путем призывов предупреждают своих сородичей об опасности
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения
Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Экономика
Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России
Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
Обновлено в 01:45
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика
Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Общество
Девочку из Перми отстранили от занятий из-за отказа делать манту
Родители Мирославы Пятуниной отказались от анализа реакции Манту и прошли современный т-спот.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»
«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40