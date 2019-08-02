Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о своем отношении к одноклубнику Неймару. Он отметил, что бразильский форвард может еще многое дать французской команде. В межсезонье обсуждались слухи, что Неймар может перейти в «Барселону».

Кавани: «Неймар может еще многое дать „ПСЖ“»

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