Футбол
Кавани: «Неймар может еще многое дать „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 15:47
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о своем отношении к одноклубнику Неймару. Он отметил, что бразильский форвард может еще многое дать французской команде. В межсезонье обсуждались слухи, что Неймар может перейти в «Барселону».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Северная Корея провела очередные испытания оружия
Испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами прошли в Северной Корее.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма
Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Авто
Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Единоборства
В России стартовали Армейские международные игры
Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
Обновлено в 06:50
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Политика
Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Финансы
Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%
Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Эскалаторную галерею на Воробьевых горах реконструируют
Обновлено в 06:27
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Клопп назвал фаворита сезона АПЛ
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал главного фаворита сезона АПЛ.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 04:39
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено 31 июля в 14:21
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы
С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.
Обновлено 01 августа в 04:32
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27