Футбол

Кавани: «Неймар еще может многое дать ПСЖ»Soccer.ru вчера в 17:26

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поделился мнением о партнере по команде Неймаре, который хочет покинуть клуб. Я думаю, что Неймар еще может многое дать ПСЖ.
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