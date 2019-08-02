Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поделился мнением о партнере по команде Неймаре, который хочет покинуть клуб. Я думаю, что Неймар еще может многое дать ПСЖ.

Кавани: «Неймар еще может многое дать ПСЖ»

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