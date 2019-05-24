Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУРБК 11:17

Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Диссертация по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» была размещена в Интеллектуальной системе тематического исследования наукометрических данных, писали «Открытые медиа».
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Предполагаемая дочь Владимира Путина стала кандидатом физико-математических наук

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СМИ: «Дочка» Путина защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

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Перед защитой диссертации дочери Путин вручил ректору МГУ орден

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Дождь13:17

Сегодня предполагаемая дочь Путина защищает кандидатскую в МГУ

ФедералПресс01:27

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

РБК11:17
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

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Исцелиться от страха. Как невидимые Глаголики приняли смерть и стали жить

Глаголевы родили свою девочку с неизлечимым прогрессирующим заболеванием 6 лет назад, когда в Интернете на запрос «синдром Эдвардса» выскакивала только статистика скорых смертей, жуткие фото и не находилось ни одного живого родителя, который бы это пережил и мог свидетельствовать.
Обновлено в 17:06
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
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Политика

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
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Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
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Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль

По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль.
Обновлено в 17:58
Политика

Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа собирается поставить американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Технологии

«Нет билета — нет отзыва»: новые правила Rotten Tomatoes

Чтобы отзыв попал в проверенные, надо купить билет через систему Fandango.
Обновлено в 17:04
Политика

Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах

Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Спорт

DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество

AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг

Обновлено в 18:34
Политика

Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы

Трое неустановленных лиц напали на мужчину, избили его, затем скрылись в грузовом автомобиле марки Volkswagen вместе с мотоциклом потерпевшего.
Обновлено в 16:31
Транспорт

На строительстве моста через Амур началась стяжка стыковочных пролётов

На строительстве моста через Амур началась стяжка стыковочных пролётов.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Политика

Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США

По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Общество

Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
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Советский и российский математик, деятель российского высшего образования. Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1992 года. Президент Российского Союза ректоров с 1994 года, председатель Российского совета олимпиад школьников.
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