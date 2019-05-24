Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУРБК 11:17
Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Диссертация по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» была размещена в Интеллектуальной системе тематического исследования наукометрических данных, писали «Открытые медиа».
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Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Здоровье
Исцелиться от страха. Как невидимые Глаголики приняли смерть и стали жить
Глаголевы родили свою девочку с неизлечимым прогрессирующим заболеванием 6 лет назад, когда в Интернете на запрос «синдром Эдвардса» выскакивала только статистика скорых смертей, жуткие фото и не находилось ни одного живого родителя, который бы это пережил и мог свидетельствовать.
Обновлено в 17:06
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено в 15:53
Футбол
Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль
По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль.
Обновлено в 17:58
Политика
Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса
Администрация президента США Дональда Трампа собирается поставить американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Технологии
«Нет билета — нет отзыва»: новые правила Rotten Tomatoes
Чтобы отзыв попал в проверенные, надо купить билет через систему Fandango.
Обновлено в 17:04
Политика
Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах
Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Спорт
DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»
Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено в 18:34
Политика
Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы
Трое неустановленных лиц напали на мужчину, избили его, затем скрылись в грузовом автомобиле марки Volkswagen вместе с мотоциклом потерпевшего.
Обновлено в 16:31
Транспорт
На строительстве моста через Амур началась стяжка стыковочных пролётов
На строительстве моста через Амур началась стяжка стыковочных пролётов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26