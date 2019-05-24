Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУРБК 11:17
Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Диссертация по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» была размещена в Интеллектуальной системе тематического исследования наукометрических данных, писали «Открытые медиа».
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата
Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Общество
День славянской письменности отметят в Хабаровске
Обновлено 22 мая в 19:10
Гаджеты
OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай
Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.
Обновлено в 14:32
Политика
Медведчук вышел из переговоров по Донбассу
Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
Капитан команды Katusha-Alpecin российский велогонщик Ильнур Закарин одержал победу на 13-м этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 11:18
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein
Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Общество
Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»
В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
«Какая маленькая!» Грудь Юлии Ковальчук снова вызвала жаркие споры
Да, некоторым "экспертам" не угодишь, одни ругают Семенович за слишком большую грудь, другие предъявляют претензии к Юле Ковальчук за слишком маленькую.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть
Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Экономика
МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в бумаги западных стран
Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.
Обновлено в 12:52
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом
Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44