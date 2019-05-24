Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУРБК 11:17

Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Диссертация по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» была размещена в Интеллектуальной системе тематического исследования наукометрических данных, писали «Открытые медиа».
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Катерина Тихонова стала кандидатом наук

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СМИ: «Дочка» Путина защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Росбалт12:27

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

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Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, сегодня стала кандидатом физико-математических наук

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Дождь13:17

Сегодня предполагаемая дочь Путина защищает кандидатскую в МГУ

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Перед защитой диссертации дочери Путин вручил ректору МГУ орден

Уралинформбюро01:41
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Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Обновлено вчера в 11:38
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
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Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата

Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Общество

День славянской письменности отметят в Хабаровске

Обновлено 22 мая в 19:10
Гаджеты

OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай

Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.
Обновлено в 14:32
Политика

Медведчук вышел из переговоров по Донбассу

Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 10:56
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Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено в 07:21
Спорт

Закарин выиграл 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»

Капитан команды Katusha-Alpecin российский велогонщик Ильнур Закарин одержал победу на 13-м этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 11:18
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Общество

Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»

В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
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Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

«Какая маленькая!» Грудь Юлии Ковальчук снова вызвала жаркие споры

Да, некоторым "экспертам" не угодишь, одни ругают Семенович за слишком большую грудь, другие предъявляют претензии к Юле Ковальчук за слишком маленькую.
Обновлено в 12:30
Политика

Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть

Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Политика

«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

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Обновлено в 12:59
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Экономика

МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в бумаги западных стран

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.
Обновлено в 12:52
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
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Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Общество

Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей

Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

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Советский и российский математик, деятель российского высшего образования. Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1992 года. Президент Российского Союза ректоров с 1994 года, председатель Российского совета олимпиад школьников.
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