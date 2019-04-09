Экономика

Катастрофические облигации предложили ввести в РоссииNews.ru 08:31

Президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин заявил, что его организация обсуждает с Московской Биржей создание нового финансового инструмента — катастрофических облигаций. Они станут для РНПК альтернативой дальнейшему перестрахованию.
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Концепцию финустойчивости страховщиков РФ с согласованными изменениями ЦБР опубликует до конца мая

Финмаркет06:24

Мосбиржа обсуждает с РНПК выпуск «катастрофических» облигаций

ПРАЙМ07:42

РНПК и Мосбиржа обсуждают выпуск катастрофических облигаций

Банки.ру07:17

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

РБК06:56

Катастрофические облигации предложили ввести в России

News.ru08:31

В России предложили ввести катастрофические бонды

ТАСС05:36

Почему cat bonds не работают в России

Коммерсантъвчера в 17:58
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Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Обновлено в 04:24
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Футбол

Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»

Обновлено в 16:20
Общество

Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Индии госпитализировали Далай-ламу

Обновлено в 18:46
Космос

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Авто

Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue

Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:45
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Театры

Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»

Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить похожие на лекарства БАДы

В Роспотребнадзоре рассказали о планах убрать с прилавков ряд БАДов, наименования которых схожи с названиями лекарств, или вовсе аналогичны с ними.
Обновлено в 19:11
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено вчера в 10:28
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику» из-за усиливающейся активности НАТО.
Обновлено в 14:58
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Экономика

Правила работы для пивоваров могут ужесточиться

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Общество

В России появятся автоматы, выдающие деньги за мусор

Суть работы фандоматов проста: человек опускает в автомат пустую тару — алюминиевые банки, стеклянные бутылки, упаковку, — а взамен получает деньги, равные стоимости тары.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Здоровье

Рекламу детских молочных смесей могут запретить

Реклама детских смесей, заменяющих грудное молоко, может быть запрещена.
Обновлено в 09:42
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Технологии

Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon

В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Кино

Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет в четырехдневный прокат в России

Обновлено в 09:26
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