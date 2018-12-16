Энергетика
Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд
Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрдРБК12:00
Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение нескольких ближайших лет. Об этом заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Кааби, сообщает телеканал Al Jazeera.
РБК12:00
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Энергетика
США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти
США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Энергетика
Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе
Как оказалось, самый дешевый бензин продается на заправках Уфы. За один литр топлива автомобилисты в среднем платят 41,59 рубля.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта «Евро-5»
Напомним, ранее сообщалось что финансовые институты, проектная компания "Узбекистан GTL" и "Узбекнефтегаз" подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%
СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика
«Лахта центр» выкупит «Газпром»
Свою будущую штаб-квартиру «Лахта центр» «Газпром» выкупит у «Газпром нефти», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено 14 декабря в 03:39
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Татарстан готовит программу развития рынка сжиженного природного газа
Правительство Татарстана готовит программу развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) в республике до 2030 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на главу региона Рустама Минниханова.
Обновлено 14 декабря в 12:47
Энергетика
Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ
В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.
Обновлено 14 декабря в 02:15
Энергетика
Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай
На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.
Обновлено 14 декабря в 08:49
Энергетика
Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на процент
Напомним, что термин «нефтяная корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.
Обновлено 13 декабря в 05:03
Энергетика
О чем договорились Полюс, АЛРОСА и Якутия
Свои подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Полюса Павел Грачев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Обновлено 13 декабря в 07:42
Энергетика
Регион готовится к юбилейному нефтегазовому форуму
Х Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17-19 сентября 2019 года.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Энергетика
Завод из Новосаратовки начал банкротство саратовского предприятия
Банкротство инициировало ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» из Санкт-Петербурга, почтовый адрес которого - деревня Новосаратовка Ленинградской области.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
Кого заинтересует доля американцев в «Контракте века»
"Контракт века" по разработке АЧГ относится к высокоприбыльным проектам, и в первом квартале 2019 года будет принято инвестиционное решение по строительству новой платформы на данном месторождении, заявил ранее региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
Обновлено в 11:22
Энергетика
«Грязный секрет нефтяной промышленности США»: NYT рассказал, как нефтяники пытались подорвать стандарты экономии топлива
Как отметил независимый обозреватель Ник Каннингем в своем материале для издания Oilprice, расследование журналистов New York Times пролило свет на «Грязный маленький секрет нефтяной промышленности США».
Обновлено в 12:07