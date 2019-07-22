Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИРИА Новости 04:51
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ. Как отмечается в материале, также в сферу интересов "Аль-Гарафы" входит защитник "Аль-Шабаба" (Эр-Рияд) Джамель Бенламри.
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Футбол
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