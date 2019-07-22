Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИРИА Новости 04:51
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ. Как отмечается в материале, также в сферу интересов "Аль-Гарафы" входит защитник "Аль-Шабаба" (Эр-Рияд) Джамель Бенламри.
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Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» получает 188 мест в Раде
Обновлено вчера в 22:09
Энергетика
Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»
Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
Политика
Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду
Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 03:08
Космос
«Протон-М» отправили на Байконур
В ночь на 22 июля из завода Центра Хруничева (Роскосмос) отправили ракету-носитель «Протон-М», головной обтекатель, переходную систему и разгонный блок «Бриз-М».
Обновлено в 02:59
Футбол
Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку эпизода с задержанием и избиением болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
В Сирии прошла крупнейшая за год атака на боевиков
Совместными усилиями сирийских и российских войск была организована крупнейшая за год атака на позиции боевиков.
Обновлено в 01:59
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Авто
В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль
Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
Обновлено в 04:58
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC
Оба бойца относятся к тяжелой весовой категории. Поединок завершился крайне быстро — на 12-й секунде первого раунда.
Обновлено вчера в 04:14
Наука
Лучший способ быстро уснуть и выспаться назвали ученые
Купаться эксперты рекомендуют за 1-2 часа перед сном. Таким образом, скорость засыпания увеличивается в среднем на 10 минут.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС
При тушении степного пожара в Оренбуржье погиб водитель пожарно-спасательной части (ПСЧ) №33 по охране города Ясный Александр Стаценко.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Политика
В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам
Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 04:27
Кино
Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов «Короче»
Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Xiaomi вошла в перечень участников Fortune Global 500
Китайский бренд Xiaomi впервые оказался в рейтинге 500 крупнейших компаний в мире из издания Fortune.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола»
Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13