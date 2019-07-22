Футбол

Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИРИА Новости 04:51

Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ. Как отмечается в материале, также в сферу интересов "Аль-Гарафы" входит защитник "Аль-Шабаба" (Эр-Рияд) Джамель Бенламри.
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Ханни покинул расположение «Спартака» и близок к переходу в клуб из Катара

Sport24.ru02:59

Ханни продолжит карьеру в Катаре

Sport.ru05:00

Источник: хавбек «Спартака» Ханни прибыл на медосмотр в катарский клуб

Чемпионат04:50

Ханни покинул расположение «Спартака» и ведет переговоры с клубом из Катара

Советский спорт04:26

Источник: Ханни прибыл в Катар для медобследования в «Аль-Гарафе»

Спорт-Экспресс03:58

СМИ: Ханни покинул расположение «Спартака»

Матч ТВ03:31

СМИ: Ханни покинул расположение «Спартака»

Sportbox.RU03:31
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