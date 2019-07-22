Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в "Аль-Гарафе", сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Катара в Twitter. Сроки соглашения не уточняются. 28-летний алжирец будет представлен в качестве новичка "Аль-Гарафы" в понедельник после вечерней молитвы.

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

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