Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»РИА Новости 10:09
Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в "Аль-Гарафе", сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Катара в Twitter. Сроки соглашения не уточняются. 28-летний алжирец будет представлен в качестве новичка "Аль-Гарафы" в понедельник после вечерней молитвы.
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