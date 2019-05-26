Футбол

Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»REGNUM 01:11

По данным источника, катарская компания ведет переговоры с Андреа Радридзани, который является владельцем английского клуба, на предмет приобретения доли в «Лидсе». При этом речь идет именно о контрольном пакете акций.
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