Футбол
Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»REGNUM 01:11
По данным источника, катарская компания ведет переговоры с Андреа Радридзани, который является владельцем английского клуба, на предмет приобретения доли в «Лидсе». При этом речь идет именно о контрольном пакете акций.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Происшествия
Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила специальную награду в Каннах
24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел на заводские испытания в Финский залив
Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив на очередной этап заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 07:15
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Футбол
Оренбург — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:57
Космос
В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink
Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане
Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах.
Обновлено в 07:07
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 15:30
Общество
На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова
На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Технологии
Хакеры атаковали Балтимор программой спецслужб США
Программа, разработанная Агентством национальной безопасности (АНБ) США, помогла хакерам атаковать системы власти в Балтиморе.
Обновлено вчера в 16:28