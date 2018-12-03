Энергетика
Выход Катара из ОПЕК не скажется на цене на нефть — эксперт
Выход Катара из ОПЕК не скажется на цене на нефть — экспертREGNUM06:31
«Скорее всего, выход Катара из ОПЕК незначительно отразится на котировках нефти, так как доля добычи страны была на уровне около 2% от всего объема добычи картеля», — считает Серпенинов. При этом, уверен он, выход Катара из объединения стран нефтедобытчиков отрицательно скажется для самой ОПЕК.
REGNUM06:31
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Энергетика
Проект «Северный поток – 2» профинансировали на 6 млрд евро
Проект «Северный поток – 2» профинансирован на 6 млрд евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома».
Обновлено в 06:02
Энергетика
Добыча газа в России за 2018 год выросла на 5%
Объем добычи газа в России за прошедший период 2018 года вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2%
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
Обновлено в 05:57
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Российскую полярную авиацию хотят перевести на газомоторное топливо
Перевод российской полярной авиации на газомоторное топливо сократит издержки бюджета на завоз авиационного керосина в северные регионы и увеличит лётный ресурс самолётов и вертолётов на 30%.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи
Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году
Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии
Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.
Обновлено в 06:14
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 03:37
Энергетика
На 1% увеличит добычу нефти «ЛУКОЙЛ» в 2019 году
В этом году большой вклад в рост добычи уже внесли проекты в Узбекистане С учетом декабрьского решения ОПЕК+ добыча нефти «ЛУКОЙЛа» в 2019 году может вырасти примерно на 1%, сообщил директор компании по рынкам капиталов и M&A Павел Жданов в ходе телефонной конференции.
Обновлено в 06:31
Энергетика
За 10 месяцев добыча в ХМАО выросла на полмиллиона тонн
Рост добычи в Югре связан в первую очередь с прошлогодним 17%-ным увеличением объемов эксплуатационного бурения За 10 месяцев 2018 г. в ХМАО было добыто примерно на 0,5 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2017 г. Это признак стабилизации добычи в регионе, которая за последние 9 лет снизилась здесь на 40 млн тонн, или 15%.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Канада пришла на помощь России
Рост цен на нефть впервые после нескольких недель падения связан не только с решением России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+, но и с действиями Канады, которая существенно сократила добычу, пишет Bloomberg.
Обновлено в 05:35