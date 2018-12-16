Энергетика

Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США
Коммерсантъ
08:16

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.
Коммерсантъ08:16

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Катар готов инвестировать в США $20 млрд

News.ru13:09

Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд

РБК12:00

Катарский госминистр сообщил о планах Qatar Petroleum инвестировать в США $20 млрд

ТАСС10:05

Катар решил вложить в американские проекты 20 млрд долларов

Взгляд.ру09:21

Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США

Коммерсантъ08:16

Катар вложит $20 млрд в энергопроекты в США в течение 5 лет

ПРАЙМ06:50

Катар вложит 20 млрд долларов в энергопроекты США

Говорит Москва07:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Энергетика

США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти

США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Энергетика

В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО

Бензин марки АИ-98 в Уфе стоит в среднем 47,87 рубля, и в этом ему нет равных по дешевизне.
Обновлено вчера в 21:11
Энергетика

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%

СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика

«Лахта центр» выкупит «Газпром»

Свою будущую штаб-квартиру «Лахта центр» «Газпром» выкупит у «Газпром нефти», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено 14 декабря в 03:39
Энергетика

Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика

«Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 %

Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.
Обновлено в 15:31
Энергетика

Россиян могут обязать установить «умные счетчики» на газ

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики», предложения о данном новшестве планируют разработать к марту 2019 года, пишет во вторник «Коммерсант».
Обновлено 14 декабря в 16:32
Энергетика

Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019

Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.
Обновлено 13 декабря в 23:58
Энергетика

Украина обновила рекорд затрат на покупку европейского газа

В октябре 2018 года Украина покупала газ из Европы по цене $323,44 за тысячу кубометров В ноябре 2018 года цена газа для Украины из стран Европы достигла рекорда — $339,21 за тысячу кубометров, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.
Обновлено 14 декабря в 07:37
Энергетика

Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай

На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.
Обновлено 14 декабря в 08:49
Энергетика

На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию

Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.
Обновлено 14 декабря в 04:55
Энергетика

Total решила сократить долю в австралийском СПГ-проекте

«Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов», — цитирует ПРАЙМ заявление французской компании.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Энергетика

Инвесторы выводят $8 трлн из ископаемого топлива

Международная коалиция за отказ от инвестиций в ископаемое топливо берет за образец движение по экономической борьбе с апартеидом в Южной Африке в конце XX века.
Обновлено 14 декабря в 07:27
Энергетика

Цены на бункерное топливо в порту «Роттердам» снизились на 1$

По данным ценового бюллетеня, средняя индикативная цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург составила: Средняя цена на IFO-380 HS — $327 за тонну (+$1).
Обновлено 14 декабря в 05:55
Энергетика

«Грязный секрет нефтяной промышленности США»: NYT рассказал, как нефтяники пытались подорвать стандарты экономии топлива

Как отметил независимый обозреватель Ник Каннингем в своем материале для издания Oilprice, расследование журналистов New York Times пролило свет на «Грязный маленький секрет нефтяной промышленности США».
Обновлено в 12:07
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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