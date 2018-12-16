Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.

Энергетика Энергетика США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.

Энергетика Энергетика В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО Бензин марки АИ-98 в Уфе стоит в среднем 47,87 рубля, и в этом ему нет равных по дешевизне.

Энергетика Энергетика Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49% СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.

Энергетика Энергетика «Лахта центр» выкупит «Газпром» Свою будущую штаб-квартиру «Лахта центр» «Газпром» выкупит у «Газпром нефти», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Энергетика Энергетика Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.

Энергетика Энергетика «Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 % Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.

Энергетика Энергетика Россиян могут обязать установить «умные счетчики» на газ Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики», предложения о данном новшестве планируют разработать к марту 2019 года, пишет во вторник «Коммерсант».

Энергетика Энергетика Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019 Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.

Энергетика Энергетика Украина обновила рекорд затрат на покупку европейского газа В октябре 2018 года Украина покупала газ из Европы по цене $323,44 за тысячу кубометров В ноябре 2018 года цена газа для Украины из стран Европы достигла рекорда — $339,21 за тысячу кубометров, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

Энергетика Энергетика Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.

Энергетика Энергетика На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.

Энергетика Энергетика Total решила сократить долю в австралийском СПГ-проекте «Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов», — цитирует ПРАЙМ заявление французской компании.

Энергетика Энергетика Инвесторы выводят $8 трлн из ископаемого топлива Международная коалиция за отказ от инвестиций в ископаемое топливо берет за образец движение по экономической борьбе с апартеидом в Южной Африке в конце XX века.

Энергетика Энергетика Цены на бункерное топливо в порту «Роттердам» снизились на 1$ По данным ценового бюллетеня, средняя индикативная цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург составила: Средняя цена на IFO-380 HS — $327 за тонну (+$1).