Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.

Энергетика Энергетика США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.

Энергетика Энергетика Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе Как оказалось, самый дешевый бензин продается на заправках Уфы. За один литр топлива автомобилисты в среднем платят 41,59 рубля.

Энергетика Энергетика Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта «Евро-5» Напомним, ранее сообщалось что финансовые институты, проектная компания "Узбекистан GTL" и "Узбекнефтегаз" подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.

Энергетика Энергетика Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49% СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.

Энергетика Энергетика Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.

Энергетика Энергетика Татарстан готовит программу развития рынка сжиженного природного газа Правительство Татарстана готовит программу развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) в республике до 2030 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на главу региона Рустама Минниханова.

Энергетика Энергетика Как решение суда США по активам «Газпрома» скажется на компании «Нафтогаз» с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате «Газпромом» $2,6 млрд, подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах «Газпрома».

Энергетика Энергетика Завод из Новосаратовки начал банкротство саратовского предприятия Банкротство инициировало ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» из Санкт-Петербурга, почтовый адрес которого - деревня Новосаратовка Ленинградской области.

Энергетика Энергетика Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.

Энергетика Энергетика Газпром и ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию СП ПАО "Газпром" и ПАО ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию совместного предприятия для освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.

Энергетика Энергетика ФАС удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» и Repsol Exploracion ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Газпром нефть" и АО "Репсол Эксплорасьон, С.А." о заключении договора об осуществлении прав участников (корпоративного договора) ООО "АСБ ГЕО".

Энергетика Энергетика Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.

Энергетика Энергетика Кого заинтересует доля американцев в «Контракте века» "Контракт века" по разработке АЧГ относится к высокоприбыльным проектам, и в первом квартале 2019 года будет принято инвестиционное решение по строительству новой платформы на данном месторождении, заявил ранее региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Энергетика Энергетика Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на процент Напомним, что термин «нефтяная корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.