Энергетика
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.
Коммерсантъ08:16
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Энергетика
США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти
США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Энергетика
В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО
Стоимость бензина АИ-95 составляет в столице Башкирии 43,63 рубля. Дешевле лишь в Казани (43,10 рубля) и Ульяновске (43,51 рубля).
Обновлено вчера в 21:11
Энергетика
Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта «Евро-5»
Напомним, ранее сообщалось что финансовые институты, проектная компания "Узбекистан GTL" и "Узбекнефтегаз" подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%
СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Завод из Новосаратовки начал банкротство саратовского предприятия
Банкротство инициировало ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» из Санкт-Петербурга, почтовый адрес которого - деревня Новосаратовка Ленинградской области.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
Татарстан готовит программу развития рынка сжиженного природного газа
Правительство Татарстана готовит программу развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) в республике до 2030 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на главу региона Рустама Минниханова.
Обновлено 14 декабря в 12:47
Энергетика
Как решение суда США по активам «Газпрома» скажется на компании
«Нафтогаз» с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате «Газпромом» $2,6 млрд, подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах «Газпрома».
Обновлено 13 декабря в 10:26
Энергетика
ФАС удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» и Repsol Exploracion
ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Газпром нефть" и АО "Репсол Эксплорасьон, С.А." о заключении договора об осуществлении прав участников (корпоративного договора) ООО "АСБ ГЕО".
Обновлено 14 декабря в 04:03
Энергетика
Газпром и ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию СП
ПАО "Газпром" и ПАО ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию совместного предприятия для освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.
Обновлено 13 декабря в 04:07
Энергетика
Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ
В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.
Обновлено 14 декабря в 02:15
Энергетика
Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай
На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.
Обновлено 14 декабря в 08:49
Энергетика
Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на процент
Напомним, что термин «нефтяная корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.
Обновлено 13 декабря в 05:03
Энергетика
Регион готовится к юбилейному нефтегазовому форуму
Х Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17-19 сентября 2019 года.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Энергетика
Гуру нефтяного рынка считает, что сланцевики спутали трейдерам все карты
Трейдеры не могут точно определить производительность скважин и буровых для Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико.
Обновлено вчера в 12:06