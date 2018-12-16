Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.

Энергетика Энергетика США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.

Энергетика Энергетика Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе Как оказалось, самый дешевый бензин продается на заправках Уфы. За один литр топлива автомобилисты в среднем платят 41,59 рубля.

Энергетика Энергетика Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта «Евро-5» Напомним, ранее сообщалось что финансовые институты, проектная компания "Узбекистан GTL" и "Узбекнефтегаз" подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.

Энергетика Энергетика ЦБ снизил прогноз средней цены на нефть Центральный банк РФ снизил прогноз цены на нефть на 2018 год с $72 до $70 за баррель.

Энергетика Энергетика Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49% СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.

Энергетика Энергетика «Лахта центр» выкупит «Газпром» Свою будущую штаб-квартиру «Лахта центр» «Газпром» выкупит у «Газпром нефти», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Энергетика Энергетика Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.

Энергетика Энергетика «Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 % Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.

Энергетика Энергетика Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.

Энергетика Энергетика Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.

Энергетика Энергетика Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на процент Напомним, что термин «нефтяная корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.

Энергетика Энергетика О чем договорились Полюс, АЛРОСА и Якутия Свои подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Полюса Павел Грачев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Энергетика Энергетика Регион готовится к юбилейному нефтегазовому форуму Х Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17-19 сентября 2019 года.

Энергетика Энергетика Кого заинтересует доля американцев в «Контракте века» "Контракт века" по разработке АЧГ относится к высокоприбыльным проектам, и в первом квартале 2019 года будет принято инвестиционное решение по строительству новой платформы на данном месторождении, заявил ранее региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.