Экономика

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
RT на русском
13:49

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
RT на русском13:49

Подробнее о событии

В ОПЕК раскрыли содержание обращения Катара о выходе из объединения

Царьград16:30

ОПЕК получила уведомление Катара о планах выйти из картеля

РБК15:42

Катар отправил в ОПЕК уведомление о выходе

News.ru14:07

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля

RT на русском13:49

Катар уведомил ОПЕК о своем намерении выйти из картеля

ПРАЙМ13:47

Генсек ОПЕК получил уведомление о намерении Катара выйти организации

ТАСС13:43

Катар выходит из ОПЕК. Михаил Крутихин о том, чем это грозит российской экономике

Дождь13:17
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Экономика

Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 15:04
Экономика

ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб

Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 16:57
Финансы

Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России

Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 15:56
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 16:36
Экономика

Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены

Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 14:15
Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 16:00
Экономика

В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Обновлено в 13:12
Экономика

На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38

Обновлено в 15:15
Экономика

«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений

«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.
Обновлено в 15:29
Экономика

Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников

Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16
Экономика

«Открытие холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей

В конце 2014 года АСВ выделило «Открытие холдингу» 28 млрд руб. на санацию банка «Траст».
Обновлено в 10:24
Экономика

Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году

Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 10:39
Экономика

Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо

Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 17:05
Экономика

ЦБ сохраняет планы по запуску маркетплейса в феврале 2019 года

Банк России сохраняет планы по запуску маркетплейса [онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению], намеченного на февраль 2019 года, сообщил ТАСС первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Обновлено в 10:30
Экономика

Unilever купит индийский бизнес GlaxoSmithKline за $3,8 млрд

Unilever сообщила, что выплатит сумму в 3,3 миллиарда евро ($3,75 миллиарда) деньгами и акциями своей индийской "дочки" Hindustan Unilever Limited (HUL).
Обновлено в 16:13
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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