Экономика

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
RT на русском
13:49

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
RT на русском13:49

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Катар уведомил генсека ОПЕК о решении покинуть картель

Экономика сегодня14:11

Катар отправил в ОПЕК уведомление о выходе

News.ru14:07

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля

RT на русском13:49

Катар уведомил ОПЕК о своем намерении выйти из картеля

ПРАЙМ13:47

Генсек ОПЕК получил уведомление о намерении Катара выйти организации

ТАСС13:43

В ОПЕК получили уведомление Дохи о выходе из картеля

Вестник Кавказа13:43

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Взгляд.ру12:02
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Энергетика

Эксперт прокомментировал решение Катара выйти из ОПЕК

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Катара выйти из Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 15:25
Экономика

Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 15:04
Финансы

Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России

Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 14:43
Экономика

Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены

Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 14:15
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 14:06
Экономика

ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб

Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 14:31
Экономика

Акции автопроизводителей выросли после торгового перемирия США и Китая

Во время G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на 90 дней отложить повышение тарифов и провести за это время дополнительные переговоры по торговым вопросам.
Обновлено в 12:37
Экономика

На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38

Обновлено в 15:15
Экономика

В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:12
Экономика

Бизнес отчитался о резком увеличении инвестиций

Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во II и 3,6% в I, сообщил Росстат.
Обновлено в 14:38
Экономика

«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений

«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.
Обновлено в 15:29
Экономика

Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников

Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16
Энергетика

«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%

"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 10:51
Экономика

Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году

Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 10:39
Экономика

«Открытие холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей

В конце 2014 года АСВ выделило «Открытие холдингу» 28 млрд руб. на санацию банка «Траст».
Обновлено в 10:24
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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