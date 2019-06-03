Футбол
Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в КатареSports.ru 08:36
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира. Предложение о проведении турнира в декабре 2019 и 2020 года в Катаре может быть принято на заседании совета ФИФА, которое состоится сегодня в Париже, сообщает AP.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Влад Соколовский вспомнил о годовщине свадьбы с Ритой Дакотой
Влад вспомнил о важных событиях, одно из которых – светлое и радостное, а второе – связанное с его неудачным браком с Ритой Дакотой.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
ЕС намерен продлить санкции против Крыма
По информации европейских источников в Брюсселе ТАСС, Евросоюз намерен продлить действие санкций против Крыма и Севастополя, которые истекают 23 июня 2019 года, еще на год.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В США три человека погибли при крушении вертолета
Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолета в американском штате Арканзас, сообщает телеканал KNWA News со ссылкой на местную полицию и департамент по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 12:43
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 10:43
Кино
BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Энергетика
Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»
Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Игры
Square Enix тизерит Outriders — возможно, это шутер от авторов Bulletstorm и Painkiller
Square Enix уже около месяца намекает на свою новую игру, однако только с сегодняшним тизером стала понятна природа проекта — в начале мая в специальном твиттере начали появляться записи бортового компьютера космического корабля.
Обновлено в 11:54
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Общество
Сегодня курские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
Курские выпускники продолжают сдавать единый госэкзамен. 3 июня ребята пишут второй обязательный экзамен по русскому языку.
Обновлено в 06:39
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Политика
МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с подэкранной камерой
3 июня китайские производители смартфонов Oppo и Xiaomi с разницей в несколько часов показали прототипы устройств с фронтальной камерой, спрятанной под экраном — без привычной «челки» или ранее предложенного рядом компаний выдвижного механизма.
Обновлено в 08:07
Хоккей
«Локомотив» и «Ак Барс» совершили обмен игроками
«Локомотив» и «Ак Барс» заключили сделку, согласно которой защитник Михаил Сидоров стал игроком ярославской команды.
Обновлено в 12:59