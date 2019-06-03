Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годовЧемпионат 12:25

Совет ФИФА на заседании в Париже утвердил Катар местом проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.

Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов

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