Футбол

Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годовЧемпионат вчера в 12:25

Совет ФИФА на заседании в Париже утвердил Катар местом проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.
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Стало известно место проведения клубных ЧМ в 2019 и 2020 годах

Газета.Ruвчера в 12:20

Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов

Чемпионатвчера в 12:25

ФИФА может отдать Катару право проведения следующих двух клубных чемпионатов мира

Sport24.ruвчера в 07:22

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

Матч ТВвчера в 11:45

Катар был избран местом проведения клубных ЧМ по футболу на безальтернативной основе

ТАССвчера в 12:53

Клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах пройдет в Катаре

Советский спортвчера в 07:38

Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году

Спорт-Экспрессвчера в 12:02
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Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

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Бывшего губернатора Ивановской области арестовали

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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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