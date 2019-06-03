Футбол
Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годовЧемпионат вчера в 12:25
Совет ФИФА на заседании в Париже утвердил Катар местом проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.
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ФИФА может отдать Катару право проведения следующих двух клубных чемпионатов мира
Sport24.ruвчера в 07:22
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