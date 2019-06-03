Футбол

Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годовЧемпионат 12:25

Совет ФИФА на заседании в Париже утвердил Катар местом проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.
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Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов

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ФИФА может отдать Катару право проведения следующих двух клубных чемпионатов мира

Sport24.ru07:22

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

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Катар примет ЧМ среди клубов в 2019 и 2020 годах

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Клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах пройдет в Катаре

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Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году

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