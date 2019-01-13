Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов. Об этом в воскресенье сообщил исполнительный директор фонда Мансур Ибрагим аль-Махмуд.

Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года

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