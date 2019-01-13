Экономика
Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года
Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два годаТАССвчера в 09:00
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов. Об этом в воскресенье сообщил исполнительный директор фонда Мансур Ибрагим аль-Махмуд.
ТАССвчера в 09:00
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Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.
Обновлено в 02:17
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Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 27%
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совета Федерации обойдется дороже
Запланированные затраты на масштабную реконструкцию зданий Госдумы и строительство нового корпуса Совета Федерации в Москве увеличены.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Финансы
Эксперты рассказали, что станет с рублем после интервенции Центробанка
Курс рубля может продолжить падение после возобновления с 15 января валютных интервенций Центробанка, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
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Всего планируется открыть более 50 таких отделений по всей стране, первые 3 в начале года уже заработали в Санкт-Петербурге и Калуге.
Обновлено в 02:07
Экономика
В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат
Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда
Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.
Обновлено в 02:17
Экономика
Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России
Джавид заявил, что с «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы "грязными" деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться на всех фронтах.
Обновлено в 02:25
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
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Экономика
Минфин разрешил учитывать убытки от кибератак как расходы
На сайте garant.ru опубликовано письмо Минфина о том, что при хищении средств со счета в банке компании могут учесть полученный убыток в составе расходов, снизив базу для расчета налога на прибыль.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Сбербанк временно отменяет комиссии для клиентов-инвесторов
С 14 января Сбербанк запустил акцию, по условиям которой с его клиентов не будут взиматься брокерская комиссия и плата за депозитарное обслуживание, следует из сообщения госбанка.
Обновлено в 02:30
Экономика
Россияне стали активнее продавать бизнес через Avito
В минувшем году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 00:01
Финансы
Пара доллар/рубль: диапазон 66-68 - Промсвязьбанк
На ближайшие дни в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-68.
Обновлено в 01:31