Экономика

Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года
ТАСС
вчера в 09:00

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов. Об этом в воскресенье сообщил исполнительный директор фонда Мансур Ибрагим аль-Махмуд.
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