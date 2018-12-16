Энергетика
Катар намерен инвестировать в энергопроекты США $20 млрд
Катар намерен инвестировать в энергопроекты США $20 млрдREGNUMвчера в 23:48
Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.
REGNUMвчера в 23:48
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Энергетика
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
Нефтяной рынок проигнорировал сообщения о том, что Саудовская Аравия в январе намерена снизить экспорт нефти в США, а также, что независимый производитель нефти Оман готов в январе сократить добычу черного золота на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено вчера в 23:15
Энергетика
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено вчера в 16:05
Энергетика
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с тарифом на транспортировку газа, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика
Уфа стала лидером в ПФО по дешевизне бензина
Если в ПФО бензин стоит 42,62 рублей, то в России эта цифра составляет 43,47 рублей.
Обновлено в 01:01
Энергетика
Кузбасские угольщики нарастили объемы добычи за год
В ноябре добыто 21,3 млн тонн твердого топлива (в 2017 году – 19,4 млн тонн): энергетических марок – 14,8 млн тонн, коксующихся – 6,5 млн тонн.
Обновлено в 00:09
Энергетика
Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год
На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика
«Газпром» купит небоскреб у «Газпрома»
«Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено 14 декабря в 03:38
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%
СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено 15 декабря в 05:37
Энергетика
Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019
Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.
Обновлено 13 декабря в 23:58
Энергетика
Украина обновила рекорд затрат на покупку европейского газа
В октябре 2018 года Украина покупала газ из Европы по цене $323,44 за тысячу кубометров В ноябре 2018 года цена газа для Украины из стран Европы достигла рекорда — $339,21 за тысячу кубометров, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.
Обновлено 14 декабря в 07:37
Энергетика
Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай
На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.
Обновлено 14 декабря в 08:49
Энергетика
На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию
Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.
Обновлено 14 декабря в 04:55
Энергетика
Total решила сократить долю в австралийском СПГ-проекте
«Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов», — цитирует ПРАЙМ заявление французской компании.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Энергетика
Кому нужна автомагистраль Европа – Западный Китай?
С началом реализации проекта по строительству платной высокоскоростной автомагистрали «Европа — Западный Китай» были созданы дочерние компании АО «СМП-Нефтегаз» — ОАО «Автострада» (Татарстан), АО «Автострада-Северо-Запад» (Ленинградская область), АО «Автострада-Центр» (Республика Марий Эл), АО «Дирекция строительства автострады» (Республика Башкортостан).
Обновлено в 00:03