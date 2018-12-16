Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

Энергетика Энергетика Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы Нефтяной рынок проигнорировал сообщения о том, что Саудовская Аравия в январе намерена снизить экспорт нефти в США, а также, что независимый производитель нефти Оман готов в январе сократить добычу черного золота на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Энергетика Энергетика ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.

Энергетика Энергетика Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с тарифом на транспортировку газа, пишет «Коммерсантъ».

Энергетика Энергетика Уфа стала лидером в ПФО по дешевизне бензина Если в ПФО бензин стоит 42,62 рублей, то в России эта цифра составляет 43,47 рублей.

Энергетика Энергетика Кузбасские угольщики нарастили объемы добычи за год В ноябре добыто 21,3 млн тонн твердого топлива (в 2017 году – 19,4 млн тонн): энергетических марок – 14,8 млн тонн, коксующихся – 6,5 млн тонн.

Энергетика Энергетика Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Энергетика Энергетика «Газпром» купит небоскреб у «Газпрома» «Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Энергетика Энергетика Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.

Энергетика Энергетика Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49% СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.

Энергетика Энергетика Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019 Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.

Энергетика Энергетика Украина обновила рекорд затрат на покупку европейского газа В октябре 2018 года Украина покупала газ из Европы по цене $323,44 за тысячу кубометров В ноябре 2018 года цена газа для Украины из стран Европы достигла рекорда — $339,21 за тысячу кубометров, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

Энергетика Энергетика Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.

Энергетика Энергетика На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.

Энергетика Энергетика Total решила сократить долю в австралийском СПГ-проекте «Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов», — цитирует ПРАЙМ заявление французской компании.