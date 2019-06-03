Футбол

Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мираЕвро-футбол.ру 08:08

Турниры позволят определить готовность Катара к проведению чемпионата мира в 2022 году. Отметим, что с 2021 года клубный чемпионат мира будет проходить с участием 24 клубов один раз в четыре года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

Чемпионат08:09

Ближайшие клубные чемпионаты мира могут пройти в Катаре

Матч ТВ08:01

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в Катаре

Sports.ru08:36

Катар может принять клубный чемпионат мира

Спорт-Экспресс07:25

ФИФА может отдать Катару право проведения следующих двух клубных чемпионатов мира

Sport24.ru07:22

AP: Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу

ТАСС07:52

Клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах пройдет в Катаре

Советский спорт07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия

Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Футбол

Россия – «Чертаново»: Братья Миранчуки выйдут с первых минут

Контрольный матч со сборной России пройдет 3 июня на базе в Новогорске и будет закрыт для болельщиков.
Обновлено в 08:55
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено в 08:50
Происшествия

Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта

Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт

Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
Обновлено в 06:24
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Обновлено в 08:00
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила 3 июня в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Обновлено в 07:10
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Руки коротки: почему ПРО США бессильны перед «Сарматом» и «Авангардом»

Военные эксперты США встревожены нынешним состоянием американской системы ПВО.
Обновлено в 06:57
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Политика

Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Энергетика

Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%

Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Обновлено в 06:19
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование киевского патриархата

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Космос

Робот-спасатель «Фёдор» полетит на МКС, но не в качестве космонавта

Российский антропоморфный робот-спасатель «Фёдор» полетит на Международную космическую станцию, но не в качестве члена экипажа.
Обновлено в 08:59
Политика

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук

Напомним, вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров покинул свой пост в пятницу.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали

По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области

Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Политика

Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик

Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное