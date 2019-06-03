Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мираЕвро-футбол.ру 08:08

Турниры позволят определить готовность Катара к проведению чемпионата мира в 2022 году. Отметим, что с 2021 года клубный чемпионат мира будет проходить с участием 24 клубов один раз в четыре года.

Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира

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