Футбол
Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мираЕвро-футбол.ру 08:08
Турниры позволят определить готовность Катара к проведению чемпионата мира в 2022 году. Отметим, что с 2021 года клубный чемпионат мира будет проходить с участием 24 клубов один раз в четыре года.
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Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Футбол
Россия – «Чертаново»: Братья Миранчуки выйдут с первых минут
Контрольный матч со сборной России пройдет 3 июня на базе в Новогорске и будет закрыт для болельщиков.
Обновлено в 08:55
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено в 08:50
Происшествия
Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт
Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
Обновлено в 06:24
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Обновлено в 08:00
Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила 3 июня в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.
Обновлено в 08:40
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Руки коротки: почему ПРО США бессильны перед «Сарматом» и «Авангардом»
Военные эксперты США встревожены нынешним состоянием американской системы ПВО.
Обновлено в 06:57
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Космос
Робот-спасатель «Фёдор» полетит на МКС, но не в качестве космонавта
Российский антропоморфный робот-спасатель «Фёдор» полетит на Международную космическую станцию, но не в качестве члена экипажа.
Обновлено в 08:59
Политика
Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук
Напомним, вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров покинул свой пост в пятницу.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали
По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42