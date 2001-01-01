Катар и Саудовская Аравия вышли в плей-офф Кубка АзииСоветский спорт вчера в 12:58

В параллельной игре группы Е сборная Ливана переиграла команду Северной Кореи 4:1. Катар с девятью очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась Саудовская Аравия (6 очков). Таким образом, обе сборные вышли в плей-офф Кубка Азии.

Спорт день за днем

Катар и Саудовская Аравия вышли в плей-офф Кубка Азии

Футбол Футбол Барселона — Леванте 3:0 19-летний игрок обороны каталонцев Хуан Брандарис Мовилья вышел на поле в первом матче 1/8 финала национального кубка против «Леванте».

Футбол Футбол Еременко подписал контракт с «Ростовом»

Футбол Футбол «Зенит» попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год Петербургский "Зенит" с результатом 169 миллионов евро стал единственным российским представителем в топ-30 европейских футбольных клубов по доходам в 2017 году, сообщается в отчете УЕФА, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Футбол Футбол Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» может подписать Росси. Он тренируется с «МЮ» В настоящее время Росси тренируется с «Манчестер Юнайтед» по приглашению главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Футбол Футбол «Боруссия» согласилась продать Вайгля «ПСЖ» за 25 миллионов По информации издания, немецкий клуб сообщил 23-летнему хавбеку, что не против продать его зимой за сумму в 25 миллионов евро.

Футбол Футбол «Барселона» требует у «Тоттенхэма» 44 млн евро за Малкома По информации Independent, каталонцы требуют у "Тоттенхэма" 44 миллиона евро за трансфер бразильца и хотят осуществить его сразу.

Футбол Футбол Погба: «Даже Буффон скажет, что де Хеа – лучший вратарь в мире» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал своего партнера по команде Давида де Хеа лучшим вратарем мира.

Футбол Футбол Жозе Моуринью: «Собираюсь продолжить работу в футболе высшего уровня» Собираюсь остаться там, где должен — в футболе высшего уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать, — сказал португалец.

Футбол Футбол Гаттузо дисквалифицирован на один матч Причиной наказания стало агрессивное поведение Гаттузо в отношении главного арбитра в матче за суперкубок Италии против "Ювентуса".

Футбол Футбол Московское «Динамо» обыграло «Тур» в Лиге чемпионов В Москве состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местное Динамо принимало французский Тур.

Футбол Футбол Моуринью: «Продать Салаха решил не я, а „Челси“» Люди пытаются выставить меня тем тренером, который продал Салаха.

Футбол Футбол Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем» Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон продлил соглашение с клубом.

Футбол Футбол «Урал» забил 11 мячей кипрскому клубу в товарищеском матче