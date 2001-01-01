Футбол

Катар и Саудовская Аравия вышли в плей-офф Кубка АзииСоветский спорт вчера в 12:58

В параллельной игре группы Е сборная Ливана переиграла команду Северной Кореи 4:1. Катар с девятью очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась Саудовская Аравия (6 очков). Таким образом, обе сборные вышли в плей-офф Кубка Азии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иран сыграет с Оманом в 1/8 финала Кубка Азии, Япония – с Саудовской Аравией

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:50

Япония и Катар набрали максимальное количество очков на групповом этапе Кубка Азии

Матч ТВвчера в 13:25

Япония и Катар набрали максимальное количество очков на групповом этапе Кубка Азии

Sportbox.RUвчера в 13:25

Определены все пары 1/8 финала Кубка Азии

Евро-футбол.рувчера в 13:19

Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии

Спорт-Экспрессвчера в 13:15

Азмун, Сон Хын Мин и Липпи. Чем интересен Кубок Азии-2019

Советский спортвчера в 13:06

Кубок Азии-2019. Япония сыграет с Саудовской Аравией, Австралия – с Узбекистаном и другие пары 1/8 финала

Sports.ruвчера в 13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Футбол

Барселона — Леванте 3:0

19-летний игрок обороны каталонцев Хуан Брандарис Мовилья вышел на поле в первом матче 1/8 финала национального кубка против «Леванте».
Обновлено вчера в 12:26
Футбол

Еременко подписал контракт с «Ростовом»

Обновлено в 00:33
Футбол

«Зенит» попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год

Петербургский "Зенит" с результатом 169 миллионов евро стал единственным российским представителем в топ-30 европейских футбольных клубов по доходам в 2017 году, сообщается в отчете УЕФА, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол

«Тоттенхэм» может подписать Росси. Он тренируется с «МЮ»

В настоящее время Росси тренируется с «Манчестер Юнайтед» по приглашению главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 00:27
Футбол

«Боруссия» согласилась продать Вайгля «ПСЖ» за 25 миллионов

По информации издания, немецкий клуб сообщил 23-летнему хавбеку, что не против продать его зимой за сумму в 25 миллионов евро.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Барселона» требует у «Тоттенхэма» 44 млн евро за Малкома

По информации Independent, каталонцы требуют у "Тоттенхэма" 44 миллиона евро за трансфер бразильца и хотят осуществить его сразу.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Погба: «Даже Буффон скажет, что де Хеа – лучший вратарь в мире»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал своего партнера по команде Давида де Хеа лучшим вратарем мира.
Обновлено в 00:14
Футбол

Жозе Моуринью: «Собираюсь продолжить работу в футболе высшего уровня»

Собираюсь остаться там, где должен — в футболе высшего уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать, — сказал португалец.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

Гаттузо дисквалифицирован на один матч

Причиной наказания стало агрессивное поведение Гаттузо в отношении главного арбитра в матче за суперкубок Италии против "Ювентуса".
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Тур» в Лиге чемпионов

В Москве состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местное Динамо принимало французский Тур.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Моуринью: «Продать Салаха решил не я, а „Челси“»

Люди пытаются выставить меня тем тренером, который продал Салаха.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол

Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон продлил соглашение с клубом.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

«Урал» забил 11 мячей кипрскому клубу в товарищеском матче

Обновлено в 00:09
Футбол

Ривалдо начнёт тренерскую карьеру в любительской лиге Марокко

46-летний бразилец возглавит клуб "Шабаб Мохаммедиа" из третьего по силе дивизиона Марокко, в котором играют любительские команды.
Обновлено вчера в 18:26
ещё по теме
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное