Футбол

Катар и Саудовская Аравия вышли в плей-офф Кубка АзииСоветский спорт 12:58

В параллельной игре группы Е сборная Ливана переиграла команду Северной Кореи 4:1. Катар с девятью очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась Саудовская Аравия (6 очков). Таким образом, обе сборные вышли в плей-офф Кубка Азии.
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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