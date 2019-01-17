Футбол
Катар и Саудовская Аравия вышли в плей-офф Кубка АзииСоветский спорт 12:58
В параллельной игре группы Е сборная Ливана переиграла команду Северной Кореи 4:1. Катар с девятью очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась Саудовская Аравия (6 очков). Таким образом, обе сборные вышли в плей-офф Кубка Азии.
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Иран сыграет с Оманом в 1/8 финала Кубка Азии, Япония – с Саудовской Аравией
Спорт БИЗНЕС Online14:50
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