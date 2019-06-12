Катар и Австралия сыграют на Кубке Америки-2020Sports.ru 17:10

Конфедерация футбола Южной Америки объявила, кто будет приглашен для участия в Кубке Америки в следующем году. Этими командами будут сборные Катара и Австралии. Кубок Америки-2020 пройдет в Колумбии и Аргентине.

Катар и Австралия сыграют на Кубке Америки-2020

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