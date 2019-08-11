Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видеоLenta.ru 02:08
Солдаты правительственной Сирийской арабской армии (САА) обнаружили подземные укрытия на оставленных джихадистами позициях в провинции Идлиб. Видео их осмотра, снятое Sputnik News, публикует Al-Masdar News. На коротком ролике видно, как бойцы стоят у входа в катакомбы, а затем заходят в них.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
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Здоровье
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
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