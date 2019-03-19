Политика
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность главы КазахстанаВести.Ru вчера в 23:24
В Казахстане официально вступает в должность новый президент. Руководить республикой теперь будет Касым-Жомарт Токаев. Ранее он возглавлял верхнюю палату парламента.
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Касым-Жомарт Кемелович рядом со мной работает с первых дней независимости Казахстана. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.
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