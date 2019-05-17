Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЧемпионат 06:29

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня). Об этом сообщила пресс-служба испанской сборной.

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

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