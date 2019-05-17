Футбол

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЧемпионат 06:29

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня). Об этом сообщила пресс-служба испанской сборной.
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Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу

РИА Новости06:01

Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу

RT на русском06:48

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Чемпионат06:29

Касорла впервые с 2015 года получил вызов в сборную Испании

Спорт-Экспресс06:15

Касорла вызван в сборную Испании впервые c 2015 года

Sport24.ru06:54

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Бомбардир.ру06:34

Хесус Навас вызван в сборную Испании впервые с 2014 года, Касорла – с 2015-го

Sports.ru06:27
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