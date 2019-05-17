Футбол
Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЧемпионат 06:29
Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня). Об этом сообщила пресс-служба испанской сборной.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
Россия намерена ответить на новые санкции США
Россия всегда подчеркивала, что это не ее выбор, она стремится к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 23:54
Интернет
Instagram закроет отдельное приложение для Direct
Facebook, которой принадлежит Instagram, закрывает отдельное мобильное приложение для обмена сообщениями через систему Direct, пишет The Verge.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич была на грани развода с мужем
Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
Обновлено в 03:30
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Интернет
Роскачество рассказало о правилах безопасности в интернете
По случаю праздника специалисты Роскачества рассказали пользователям о том, как обезопасить в «паутине» свои личные данные.
Обновлено в 06:30
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
ОДК впервые показала на выставке новый двигатель для вертолета Ка-32
"ОДК на ХІІ международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 впервые представляет вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского гражданского вертолета Ка-32", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:36
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Общество
Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт 19 мая
В связи с проведением мероприятий на Красной площади 19 мая будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены.
Обновлено в 05:33
Общество
«Ромир» выяснил необходимый для нормальной жизни доход семей в России
Чуть больше половины (51%) участников опроса сочли необходимым доход от 60 до 120 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:35
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В России создадут новую штурмовую винтовку
Обновлено в 02:18