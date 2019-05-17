Футбол
Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболуРИА Новости 06:01
Двукратный чемпион Европы полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу, сообщается на сайте национальной команды страны.
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Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
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Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»
Супруги были на грани расставания. Анна Хилькевич и Артур Волков в браке уже три года. Супруги воспитывают дочерей: Арианну и Марию.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
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Шоу-бизнес
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Британские СМИ выяснили причину развода герцогини Сассекской Меган Маркл с первым мужем — Тревором Энгельсоном.
Обновлено вчера в 16:32
Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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Происшествия
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Обновлено в 08:18
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Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
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Обновлено в 06:18
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Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады
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Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
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Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России
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Обновлено в 09:10
Политика
Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15