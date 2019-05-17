Футбол
Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболуРИА Новости 06:01
Двукратный чемпион Европы полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу, сообщается на сайте национальной команды страны.
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Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»
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Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
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Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
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Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается — прошел год с момента анонса
Прошел ровно год с момента текстового анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World.
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Detroit: Become Human - 349 рублей (до 13 июня действует скидка, потом цена составит 999 рублей), релиз обозначен как "осень", без конкретной даты.
Обновлено в 04:38
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»
Обновлено в 09:29
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Общество
В Ростов прибыл Дмитрий Медведев
В Ростовскую область с рабочим визитом прилетел председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 08:07
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
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Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
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Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
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Студентов и преподавателей Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы эвакуируют из-за сильного задымления.
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Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
Дилеры "АвтоВАЗа" стали получать вседорожную модификацию универсала Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 06:13
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
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Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
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Комик Крис Рок станет сценаристом новой «Пилы»
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Порошенко вызвал слезы у Юнкера
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заплакал из-за ухода с поста президента Петра Порошенко, сообщил телеканалу «Прямой» бывший замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.
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Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
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