Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболуРИА Новости 06:01

Двукратный чемпион Европы полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу, сообщается на сайте национальной команды страны.

Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу

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