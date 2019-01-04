Футбол

Касорла спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Реалом»
Sport24.ru
вчера в 17:20

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
4′
7′
Карим Бензема
20′
Рафаэль Варан
41′
Каземиро
Альваро Гонсалес
45′
46′
Гарет Бэйл
Иско
Сантьяго Касерес
Карл Токо-Экамби
63′
64′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
Жерар Морено
Карлос Бакка
69′
Хави Фуэго
Мануэль Тригерос
82′
Санти Касорла
82′
86′
Тони Кроос
Винисиус Жуниор
89′
Серхио Рамос
Жауме Коста
90′+1′
У хозяев дубль оформил Санти Касорла, гол которого на 82-й минуте спас «Вильярреал» от поражения. «Реал» после 17 туров занимает в Ла Лиге четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков. Также «Реал» опережают «Атлетико» (на 4 очка) и «Севилья» (на 2).
Sport24.ruвчера в 17:20

Подробнее о событии

«Реал» начал год с осечки

Soccer.ru02:30

«Вильярреал» — «Реал» — 2:2. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 19:33

У «Реала» опять ничего хорошего. Мадрид пропустил два гола от ветерана

Спорт-Экспрессвчера в 18:10

«Реал» упустил победу в гостевом матче с «Вильярреалом»

Матч ТВвчера в 17:19

Видео пропущенного между ног гола Куртуа и другие моменты матча «Реала»

Чемпионатвчера в 18:34

Дубль Касорлы помог «Вильярреалу» вырвать ничью в матче с «Реалом»

Советский спортвчера в 17:23

Касорла вытащил матч против «Реала» – забил той самой ногой и еще один головой

Sports.ruвчера в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске

Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа

Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено в 01:47
Теннис

Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

Обновлено в 02:09
Происшествия

Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Обновлено вчера в 16:38
Политика

На Украине начали расследовать попытку захвата власти

Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Спасатели в Магнитогорске достали из-под завалов собаку

Еще одно животное вытащили из-под завалов в Магнитогорске, где частично обрушился дом в результате взрыва газа.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты

Первый складной Xiaomi показали на видео

В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Обновлено в 01:43
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области

По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Космос

NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено 02 января в 16:55
Политика

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено в 02:16
Экономика

Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Политика

В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами

Депутат напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.
Обновлено в 01:59
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ

3 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Энергетика

Нефть дешевеет в ходе первых торгов года

В среду, 2 января, нефть слабо дешевеет в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.
Обновлено 02 января в 08:03
Транспорт

Три станции Таганско-Краснопресненской ветки метро закрыты до 9 января

Обновлено вчера в 22:45
ещё по теме
Санти Касорла
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное