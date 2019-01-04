Футбол

Касорла спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Реалом»
Sport24.ru
вчера в 17:20

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
4′
7′
Карим Бензема
20′
Рафаэль Варан
41′
Каземиро
Альваро Гонсалес
45′
46′
Гарет Бэйл
Иско
Сантьяго Касерес
Карл Токо-Экамби
63′
64′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
Жерар Морено
Карлос Бакка
69′
Хави Фуэго
Мануэль Тригерос
82′
Санти Касорла
82′
86′
Тони Кроос
Винисиус Жуниор
89′
Серхио Рамос
Жауме Коста
90′+1′
У хозяев дубль оформил Санти Касорла, гол которого на 82-й минуте спас «Вильярреал» от поражения. «Реал» после 17 туров занимает в Ла Лиге четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков. Также «Реал» опережают «Атлетико» (на 4 очка) и «Севилья» (на 2).
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