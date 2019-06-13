Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один годЧемпионат 17:16

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником команды Санти Касорлой. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. «Вильярреал» — первый клуб Касорлы в карьере профессионального футболиста.

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

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