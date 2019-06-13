Футбол
Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один годЧемпионат 17:16
«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником команды Санти Касорлой. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. «Вильярреал» — первый клуб Касорлы в карьере профессионального футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным
Обновлено в 07:03
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено в 14:01
Футбол
Экс-хавбек «Челси» Рамирес перешел в «Палмейрас»
32-летний экс-игрок "Челси" вернулся на родину в качестве свободного агента, которым стал зимой после расторжения контракта с "Цзянсу Сунин".
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика
Россиянам разрешат не платить налог с продажи квартир
По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
Обновлено в 04:22
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Спорт
Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован за применение допинга
Помимо Селедкова, в списке присутствует бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке 2013 года и шестикратный чемпион Беларуси по шоссейному велоспорту Константин Сивцов, пойманный на ЭПО.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.
Обновлено в 17:21
Энергетика
Биржи США закрылись в умеренном плюсе на фоне роста цен на нефть
Основные фондовые индексы США завершили торги четверга в плюсе на фоне роста цен на нефть после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, а также ожидания снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 16:42
Наука
В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона
Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00