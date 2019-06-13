Футбол

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один годЧемпионат 17:16

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником команды Санти Касорлой. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. «Вильярреал» — первый клуб Касорлы в карьере профессионального футболиста.
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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Sportbox.RU16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

Чемпионат17:16

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новости16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Матч ТВ16:00

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой

Soccer.ru17:47

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс15:38

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой на один год

Sports.ru16:44
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Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Пожар в Измайловском кремле потушен

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Обновлено в 16:33
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Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
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Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
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На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

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Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
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В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»

Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
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Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
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Спорт

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Помимо Селедкова, в списке присутствует бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке 2013 года и шестикратный чемпион Беларуси по шоссейному велоспорту Константин Сивцов, пойманный на ЭПО.
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Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
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Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
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Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
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Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.
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Биржи США закрылись в умеренном плюсе на фоне роста цен на нефть

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В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона

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Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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Санти Касорла
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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