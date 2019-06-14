Футбол
Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»Евро-футбол.ру 01:24
Полузащитник Санти Касорла заключил новое трудовое соглашение с "Вильярреалом", рапортует пресс-служба клуба.
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Общество
В России появится новый бренд & Other Stories от H&M
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Футбол
Появились фото выездной формы «Манчестер Сити» чёрного цвета
Появились изображения гостевой формы «Манчестер Сити» на следующий сезон.
Обновлено в 06:15
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10
Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»
Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Авто
Land Rover разработает особую версию Defender нового поколения
Будет интересно посмотреть, появятся ли эти особенности в глобальной модификации, или же Land Rover планирует представить отдельную версию внедорожника с учетом особенностей рынка Китая.
Обновлено в 05:48
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками в Рязани
Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал у себя в инстаграме видео с фанатками, снятое в Рязани.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин повысил зарплату российским судьям
Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий оклад российских судей в 1,043 раза с 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения
Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет.
Обновлено в 04:05
Экономика
Москалькова: тенденция снижения реальных доходов россиян сохраняется
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что снижение реальных доходов россиян за пять лет составило 10%.
Обновлено в 05:01
Экономика
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Футбол
Агент Влашича сообщил о переговорах с ЦСКА
Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.
Обновлено в 04:40
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Политика
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию
Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию, создав своим указом национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Обновлено в 05:29