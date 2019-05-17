Футбол
Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьерыLenta.ru 04:56
Испанский вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс, переживший инфаркт, принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает The Independent. Касильяс пережил сердечный приступ на тренировке «Порту» 1 мая.
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Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
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16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
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В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
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Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
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В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
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Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
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СК выяснит обстоятельства взрыва на судостроительном заводе в Якутии
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Ученые: Впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов
Ученым из Китая удалось доказать, что фотоны, сгенерированные разными удаленными источниками, могут порождать интерференции в квантово-механическом режиме.
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Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
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Хоккей
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Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
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Полиция Нью-Йорка поймала вора с помощью фотографии актера
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