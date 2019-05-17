Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьерыLenta.ru 04:56

Испанский вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс, переживший инфаркт, принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает The Independent. Касильяс пережил сердечный приступ на тренировке «Порту» 1 мая.

Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьеры

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