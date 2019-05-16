Футбол
Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»Sports.ru 04:50
37-летний испанец, как ожидается, в ближайшее время объявит о завершении карьеры. При этом он не покинет «Порту», а останется в системе клуба. Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Петра Порошенко
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:16
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Общество
Для рыбаков-любителей хотят ввести нормы вывоза рыбы
Обновлено в 03:33
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Общество
За дачниками начнут следить с помощью дронов
С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В России начали разработку новой штурмовой винтовки
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
Обновлено в 05:15
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Лазарев рассказал о критике в свой адрес
Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал "Евровидения" с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:47
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Игры
Эксклюзивы PlayStation выйдут на ПК. Названы цены и даты
Detroit: Become Human - 349 рублей (до 13 июня действует скидка, потом цена составит 999 рублей), релиз обозначен как "осень", без конкретной даты.
Обновлено в 04:38
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией
В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без макияжа
Супруг певицы Нюши показал публике фотографию звездной жены без макияжа.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Экс-селекционер ЦСКА: «Выкупил трансфер Перхуна у молдавских бандитов за 110 тысяч долларов»
Интервью полностью: «Привез в ЦСКА Шевченко, подписал 10-летнего Акинфеева, купил Перхуна у бандитов».
Обновлено в 03:25
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Политика
Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Баскетбол
«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Портленд»
"Голден Стэйт" переиграл "Портленд" во втором матче 1/2 финала НБА (114:111).
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено в 05:11
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Наука
Физики создали магнитометр размером в одну молекулу
Обновлено в 02:19
Финансы
Украина погасила еврооблигации на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
Обновлено в 05:03