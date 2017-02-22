Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой ТрентаSoccer.ru вчера в 21:37

В одном из эпизодов форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах грубо сыграл против Данилу, но избежал какого-либо наказания. В другом есть подозрение на игру рукой защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда в штрафной "Ливерпуля".

Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Трента

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