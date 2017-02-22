Футбол

Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой ТрентаSoccer.ru вчера в 21:37

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
В одном из эпизодов форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах грубо сыграл против Данилу, но избежал какого-либо наказания. В другом есть подозрение на игру рукой защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда в штрафной "Ливерпуля".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Касильяс: я оптимистично настроен на ответный матч ЛЧ с «Ливерпулем»

РИА Новости02:50

Касильяс опубликовал в соцсетях фото спорных моментов матча против «Ливерпуля»

Матч ТВ02:30

Касильяс опубликовал в соцсетях фото спорных моментов матча против «Ливерпуля»

Sportbox.RU02:30

Касильяс намекнул на ошибки арбитра в игре «Ливерпуль» — «Порту»

Sport24.ru02:23

Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Трента

Soccer.ruвчера в 21:37

Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Александер-Арнольда

Чемпионатвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Обновлено в 00:09
Политика

«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны

Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на обеспечение Степаненко

Обновлено в 01:25
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Энергетика

Минэнерго США впервые с 2017 года зафиксировало снижение запасов нефти

"По данным Управления энергетической информации, мировые запасы нефти снизились на 0,7 миллиона баррелей в сутки в марте 2019 года и на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2019 года, что стало первым снижением запасов нефти в квартале с четвертого квартала 2017 года", — говорится в докладе ведомства.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Пьяный вандал закрасил памятник защитникам Ленинграда

Полицейские установили, что это 40-летний местный житель. Памятник он закрашивал будучи пьяным и причины пока объяснить не смог.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Арктические регионы создадут совместную авиакомпанию

На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.
Обновлено вчера в 07:29
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»

25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Авто

Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Хоккей

Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Советский проспект перекрыли из-за пожара в районе ул. Яналова

Обновлено в 01:20
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Общество

Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»

Обновлено в 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное