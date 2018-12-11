Футбол

Касильяс вторым в истории Лиги чемпионов одержал 100 побед
Sport24.ru
14:57

37-летний испанец стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, одержавшим со своими командами (до «Порту» он выступал за «Реал») 100 побед. Ранее эта планка покорилась лишь португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sport24.ru14:57

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Касильяс — второй игрок в истории, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

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Касильяс повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

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Касильяс вторым в истории Лиги чемпионов одержал 100 побед

Sport24.ru14:57
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Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту» и экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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