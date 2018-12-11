Футбол
37-летний испанец стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, одержавшим со своими командами (до «Порту» он выступал за «Реал») 100 побед. Ранее эта планка покорилась лишь португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sport24.ru14:57
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Футбол
«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Футбол
Шальке-04 — Локомотив 1:0
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Футбол
Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ
Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
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Футбол
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В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года.
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Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»
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Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи»
Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
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Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:05
Футбол
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Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Футбол
Бускетс проводит 100-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не вошел в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", но всё-таки появился на поле во втором тайме.
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14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры
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