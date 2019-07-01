Футбол

Касильяс впервые посетил тренировку «Порту» после сердечного приступаSoccer.ru 11:08

Вратарь "Порту" Икер Касильяс прибыл на базу клуба и посетил тренировку команды. Ровно два месяца назад футболиста здесь же сразил сердечный приступ, после чего он угодил в больницу.
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Касильяс вернулся к тренировкам с «Порту» спустя два месяца после инфаркта

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Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту», несмотря на перенесенный инфаркт

Sport24.ru08:12

Касильяс начал подготовку к новому сезону вместе с «Порту»

Спорт-Экспресс11:19

Касильяс, перенёсший сердечный приступ, начал предсезонную подготовку с «Порту»

Чемпионат10:17

Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»

РИА Новости11:54

Касильяс приступил к тренировкам

Евро-футбол.ру08:08

Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру

Sport.ruвчера в 09:59
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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