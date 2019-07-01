Футбол
Касильяс впервые посетил тренировку «Порту» после сердечного приступаSoccer.ru 11:08
Вратарь "Порту" Икер Касильяс прибыл на базу клуба и посетил тренировку команды. Ровно два месяца назад футболиста здесь же сразил сердечный приступ, после чего он угодил в больницу.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
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Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
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В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Происшествия
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Страшное горе постигло Николая Баскова
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Общество
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Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
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Обновлено в 13:42
Футбол
Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»
По большому счету, всю игру гнули свою линию.
Обновлено в 15:32
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Карасев официально перешел в «Химки»
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Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
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Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан
Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
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Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
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Хоккей
Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ
Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
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Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
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Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
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Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Политика
На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».
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Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе
Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
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Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40