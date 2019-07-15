Футбол
Касильяс вошёл в руководство «Порту»Евро-футбол.ру 06:32
Испанский вратарь Икер Касильяс вошёл в руководство "Порту", рапортует официальный сайт клуба.
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Я буду делать нечто иное, чем я занимался ранее на поле. Постараюсь наладить связь между командой и клубом. Тренер еще в прошлом сезоне просил меня находиться рядом с игроками и новичками команды. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь моим товарищам.
— Икер Касильяс, испанский футболистИнтерфакс-Спорт 06:59
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