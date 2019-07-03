Футбол

Касильяс войдет в руководство «Порту»РИА Новости 06:10

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, перенесший в мае инфаркт миокарда, войдет в руководящий состав "Порту", сообщается на сайте португальского клуба.
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Sport24.ru06:03

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Sports.ru06:52

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РИА Новости06:10

Касильяс войдёт в руководство «Порту»

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Советский спорт06:34

Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»

Спорт-Экспресс06:20

Касильяс войдет в руководящий состав «Порту»

Матч ТВ06:39
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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