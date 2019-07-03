Футбол
Касильяс войдет в руководство «Порту»РИА Новости 06:10
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, перенесший в мае инфаркт миокарда, войдет в руководящий состав "Порту", сообщается на сайте португальского клуба.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
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Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
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Обновлено вчера в 19:55
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Обновлено вчера в 14:31
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Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви
Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
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