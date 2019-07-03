Футбол

Касильяс войдет в руководство «Порту»РИА Новости 06:10

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, перенесший в мае инфаркт миокарда, войдет в руководящий состав "Порту", сообщается на сайте португальского клуба.
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Касильяс войдёт в руководство «Порту»

Чемпионат06:37

Касильяс войдет в руководство «Порту» на время восстановления после инфаркта

Sports.ru06:52

Касильяс войдет в руководящий состав «Порту»

Матч ТВ06:39

Касильяс не сыграет в сезоне-2019/20 и войдет в руководящий состав «Порту»

Sport24.ru06:03

Касильяс не будет играть в следующем сезоне и войдет в руководство «Порту»

Советский спорт06:34

Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»

Спорт-Экспресс06:20

Касильяс войдет в руководство «Порту»

РИА Новости06:10
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Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Политика

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Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке

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Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
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Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
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Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

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В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
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В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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