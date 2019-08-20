Футбол
Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабреГазета.Ru 08:13
Как утверждает источник, в декабре 38-летний вратарь пройдет медицинское обследование. Тесты должны выявить, готов ли он вновь играть за команду. В мае 2019 года во время тренировки у футболиста случился сердечный приступ.
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