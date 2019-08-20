Футбол

Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабреГазета.Ru 08:13

Как утверждает источник, в декабре 38-летний вратарь пройдет медицинское обследование. Тесты должны выявить, готов ли он вновь играть за команду. В мае 2019 года во время тренировки у футболиста случился сердечный приступ.
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Касильяс надеется вернуться в футбол после инфаркта. В декабре он пройдет медицинский осмотр

Sport24.ru08:07

Касильяс может вернуться на поле в декабре

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Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться на поле после инфаркта

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Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабре

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Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться на поле после инфаркта

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Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игру

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Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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