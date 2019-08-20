Футбол
Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игруСпорт-Экспресс 07:19
Вратарь «Порту» Икер Касильяс еще рассчитывает вернуться на поле. Как сообщает A Bola, 38-летний испанец в декабре проведет серию медицинских и физических тестов, чтобы определить, сможет ли он снова играть за «Порту» после перенесенного в мае инфаркта.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
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